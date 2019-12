Ubriachi si scagliano contro guardia giurata al centro commerciale: denunciati

Ubriachi, dopo aver rubato due birre da un supermercato, se la sono presa con la guardia giurata in servizio, insultandola e spintonandola. Due stranieri, un albanese di 23 anni e un kosovaro di 42, sono stati però rintracciati dalla Polizia di Stato che li ha denunciati.

E’ accaduto nei pressi del Centro Commerciale “Porta Siena” lo scorso sabato, dove alle 19.45 circa, era stato richiesto l’intervento delle pattuglie chiamando il 113.

I poliziotti delle Volanti della Questura, giunti sul posto, hanno raccolto le prime informazioni, dalle quali è emerso che i due avevano oltrepassato le casse senza pagare le birre e, alla richiesta di spiegazioni da parte della guardia giurata, l’avevano aggredita. La vittima ha riportato peraltro una ferita alla mano destra.

Subito gli agenti si sono messi sulle tracce dei due ladri, individuandoli nei pressi della stazione ferroviaria a consumare le bevande rubate.

I due, palesemente ubriachi e piuttosto aggressivi, sono stati identificati con non poca fatica e redarguiti a tenere un comportamento più civile, anche nei confronti della guardia giurata “accusata” a loro dire di aver chiamato le forze dell’ordine.

Uno dei due è stato anche condotto in Questura per accertarne meglio l’identità, dato che era sprovvisto di documenti. Al termine dei riscontri necessari, entrambi sono stati denunciati per furto e sanzionati per ubriachezza.

Fonte: Questura di Siena

Tutte le notizie di Siena