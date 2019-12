La richiesta alla cittadinanza di materiale da portare in Albania per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto non è caduta nel vuoto. Stamani, infatti, è partito un nostro mezzo carico di scatole da portare alla Misericordia di Andria e da lì oltre Adriatico. Empoli ed il circondario hanno risposto ancora una volta presente, con la certezza di far arrivare davvero tutto quanto a chi ne ha bisogno.

