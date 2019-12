Abc, solo un team del vivaio ha la meglio nel weekend

U18 Silver

Si ferma a quattro la striscia positiva dei ragazzi di Cantini e Chiarugi che cadono a Montespertoli 74-72 al termine di una gara combattuta e decisa in volata. Grande equilibrio durante tutto l’arco del match, con i padroni di casa che chiudono avanti la prima parte andando al riposo lungo sul +3 (46-43), ma con i gialloblu che ribaltano l’inerzia al rientro passando a condurre al 30′ (59-60). Un ultimo quarto al cardiopalma decide il derby al fotofinish, e gli episodi finali frenano la corsa castellana.

BASKET MONTESPORT – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 74-72

Parziali: 25-24, 21-19, 13-17, 15-12

Tabellino: Marrucci 10, Cavini 16, Talluri 15, Castellacci 11, Arrighi 11, La Rosa 4, Giotti 4, Capezzoli 1, Campinoti, Balrlabà, Paciscopi, Montagnani. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U16 Gold

Prestazione da dimenticare per i ragazzi di Piccini e Sonnati che si arrendono ad Arezzo 85-36 rinviando nuovamente l’appuntamento con il primo acuto stagionale. Gara praticamente a senso unico nelle prime due frazioni, che di fatto incanalano il match: 49-14 all’intervallo lungo. Nella ripresa i gialloblu provano a ridurre il divario e salvare il salvabile, ma i locali amministrano e scappano nell’ultimo quarto.

SCUOLA BASKET AREZZO – ABC CASTELFIORENTINO 85-36

Parziali: 25-10, 24-4, 9-8, 27-14

Tabellino: Zaadar 18, Papini 6, Bracali 2, Filippini 2, Cini 2, Ciampolini 6, Zeni, Bartalucci, Pucci. All. Piccini. Ass. Sonnati.

U14 Femminile

Tornano alla vittoria le ragazze di Banchelli e Iserani che tra le mura amiche battono Poggibonsi 60-18. Partita sempre saldamente amministrata dalle gialloblu che impongono il proprio ritmo fin dalla palla a due concedendo soltanto cinque punti alle ospiti nelle prime due frazioni (26-5 al riposo lungo). Un vantaggio che nella seconda parte la truppa castellana incrementa scappando definitivamente e tornando meritatamente a sorridere.

BASKET CASTELFIORENTINO – POGGIBONSI BASKET 60-18

Parziali: 15-1, 11-4, 21-6, 13-7

Tabellino: Barbella 33, Cappelli 16, Taddei 4, Ndiaye 1, Capitani 2, Risoli 2, Ibrahimi 2, Dani, Mancini, Costa, Sanesi, Betti. All. Banchelli. Ass. Iserani.

Minibasket

Prosegue la corsa delle squadre Esordienti e Aquilotti nei rispettivi campionati, con altre due prestazioni assolutamente da incorniciare.

Gli Esordienti di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini si aggiudicano il big match tra le due squadre ancora imbattute, espugnando il parquet della Virtus Siena per 37-47 al termine di una splendida gara. Dopo un ottimo approccio, i gialloblu calano di intensità nella prima parte di gara e i locali ne approfittano per andare all’intervallo lungo con la testa avanti (22-19). Nella ripresa, però, una difesa impenetrabile diventa l’arma in più della truppa castellana che concede solo un canestro ai senesi nel terzo quarto andando all’ultimo riposo sul 25-31 e poi amministrando con grandissima autorità la frazione finale. Sono scesi in campo Bonora, Zecchi, Bufalini, Peri, Agbegninou, Baldi, Garbetti, Ciulli, Marzi, Crisafi, Bini, Bianchi. Prestazione super anche per gli Aquilotti di Antonio Ticciati e Camilla Calvani che chiudono agilmente la pratica Calcinaia portando a casa tutti i sei tempini disputati: 18-6, dunque, il finale al PalaBetti, in attesa del big match di domenica sul parquet di San Miniato.

Fonte: Abc Castelfiorentino

