Aggressione all'assessore di Massa, la Lega porta il caso in Parlamento: "Dopo 10 giorni nessuna denuncia"

“A seguito di un grave atto intimidatorio accaduto lo scorso 30 novembre a Firenze, nei pressi di una struttura in cui si sarebbe tenuta una cena della Lega, alla presenza pure del Segretario Federale Matteo Salvini, i parlamentari toscani leghisti hanno deciso di redigere un’interrogazione rivolta al Ministro dell’Interno in cui chiedono quali siano le intenzioni da parte delle autorità preposte in relazione a quanto presumibili esponenti dell’area antagonista fiorentina non deve essere assolutamente minimizzata, poiché quanto accaduto al Sindaco di Massa Francesco Persiani, all’Assessore Veronica Ravagli e rispettivi consorti, è assolutamente inqualificabile. Se gli autori, tra l’altro ripresi chiaramente in un video, non venissero identificati e perseguiti, potrebbe addirittura legittimarsi, dunque, ogni forma di possibile teppismo verso la Lega. Sono, tra l’altro, trascorsi, ormai, dieci giorni da quanto successo nel capoluogo toscano, ma, purtroppo, non è stata data ancora notizia della individuazione dei responsabili dell’aggressione”. Questa una nota firmata da tutti i senatori e deputati leghisti eletti in Toscana e dal Coordinatore regionale della Lega.

Senatore Tiziana Nisini

Senatore Rosellina Sbrana

Senatore Manuel Vescovi

Onorevole Simone Billi

Onorevole Donatella Legnaioli

Onorevole Mario Lolini

Onorevole Guglielmo Picchi

Onorevole Manfredi Potenti

Onorevole Edoardo Ziello

Onorevole Daniele Belotti

