Piantati gli alberi per i 384 nati a Scandicci nel 2018

Piantati nel giardino accanto alla scuola media Gianni Rodari quattro alberi per i 384 bambini di Scandicci nati nel 2018, nell’ambito della Festa nazionale dell'albero. Le piantumazioni, inizialmente fissate nella data della festa del 21 novembre e rinviate per maltempo, sono state effettuate dal personale dell’ufficio Verde pubblico del Comune di Scandicci nella mattina di martedì 10 dicembre 2019 alla presenza degli studenti, degli insegnanti delle classi prime della scuola Rodari e dell’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini. Le nuove piante nell’area a verde di via Sassetti a Vingone sono un cipresso, un leccio, un olivo e una lagerstroemia indica, conosciuta come albero delle pannocchie colorate. A partire dal 2014 l’Amministrazione Comunale ogni anno pianta un albero per ogni cento bambini nati durante i 12 mesi precedenti.

“Gli studenti che partecipano alla piantumazione vivono in prima persona un momento importante della vita delle piante”, dice l'assessora all'Ambiente Barbara Lombardini, “in questa giornata apprendono tutto sul ciclo degli alberi grazie alla lezione dei nostri giardinieri e dei nostri tecnici, dalla nascita fino alla crescita e allo sviluppo. Scegliamo ogni anno i luoghi più vissuti dai ragazzi, perché è in momenti come questi che le nuove generazioni sono sensibilizzate sull'importanza degli alberi in città; gli stessi studenti che partecipano alla Festa dell'Albero negli anni futuri possono poi assistere alla crescita degli alberi da loro piantati”.

