Arbitri Pontedera pronti al giro di boa: due esordi

Arbitri pronti al giro di boa.

La Stagione calcistica si avvicina al giro di boa e gli Arbitri in forza alla Sezione di Pontedera raccolgono già i frutti di quanto seminato nella prima parte di stagione.

Infatti, Cristian Bua, Classe ’99, a distanza di 5 anni di appartenenza all’Associazione Italiana Arbitri, ha esordito in San Miniato - Fonte Bel Verde valida per il girone F di Prima Categoria e terminata con il risultato di 2-2.

Cristian, ragazzo giovane che fa ben sperare la dirigenza arbitrale pontederese, ha da subito raccolto ottimi risultati dagli Osservatori Arbitrali che lo hanno visionato ed ha fornito prove atletiche e tecniche convincenti al raduno arbitrale di inizio stagione, dimostrando di aver approcciato la categoria con la giusta mentalità. Cristian entrerà a far parte dell’organico arbitrale di Prima Categoria e prenderà parte al raduno di metà stagione, potendo subito mettersi in mostra ed ambire al nuovo esordio nella categoria superiore, riuscendo a ottenere il “doppio salto” di categoria, obbiettivo sempre molto difficile da raggiungere.

Per quanto riguarda il Calcio a 5 regionale, l’esordio è arrivato per Gabriele Mazzi, classe ’89, che ha raccolto i tre voti positivi necessari per fare il salto dalla C2 alla C1 (massima categoria regionale), mettendo le basi per proseguire la stagione nel miglior modo possibile e poter ambire, al termine della prossima stagione arbitrale, al passaggio di categoria al livello “nazionale” (dalla Serie C1 a Serie B). Gabriele ha diretto la gara Vigor Fucecchio – Firenze Calcio a 5 nel ruolo di Arbitro 2.

Questi risultati inorgogliscono la dirigenza arbitrale pontederese che ha investito e si è spesa molto per seguire gli arbitri in organico e per il reclutamento di nuovi arbitri che esordiranno nel mese di Gennaio 2020 previo il superamento dei quiz tecnici e test atletici. Da ormai diversi anni, la Sezione si è consolidata nel panorama sportivo della Valdera, riuscendo ad inserire anche diverse ragazze in organico, quasi tutte a livello regionale o ai vertici delle categorie provinciali. L’ambizione di creare un gruppo giovane e di formarlo sotto il profilo umano ed arbitrale è anche al centro del nuovo corso arbitri, cui si invitano a partecipare tutti i giovani di fascia compresa tra i 15 anni compiuti e i 35 anni da compiere, perché nel mondo arbitrale c’è spazio per tutti e tutti possono aspirare a importanti risultati.

Fonte: Associazione Italiana Arbitri - sezione di Pontedera

