Calzaturificio continua a supportare gli Ortolani Coraggiosi

Un altro anno è passato ma Calzaturificio Freeland e Ortolani Coraggiosi continuano a camminare insieme. Insieme, sostenendosi, provano a percorrere la strada che porta all'autonomia, alla libertà, al lavoro come fonte di dignità per i nostri ragazzi più fragili. Anche quest'anno i soci del calzaturificio Freeland hanno voluto mantenere il sostegno economico alla nostra Cooperativa con 5.000 euro. Una somma per noi molto importante come importante è sapere che una importante azienda del nostro terriotorio cammina accanto a noi pronta a sostenerci. Pronta ad incoraggiarci ad andare avanti, prodiga di consigli e suggerimenti. L'incontro con Claudio Tiezzi è sempre molto piacevole e quando si esce siamo più ricchi di umanità e di consigli per far girare meglio la nostra piccola azienda. Grazie Claudio, grazie ai soci del calzaturificio Freeland, veri Ortolani Coraggiosi.

Fonte: Autismo Toscana

