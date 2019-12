Lo chef Cristina Pistolesi presenta il suo libro al Museo Carducci

Domenica 8 dicembre alle ore 18.30, presso il Museo Carducci, in pieno centro storico a Santa Maria a Monte (PI), si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo libro di cucina della chef Cristina Pistolesi, edito dalla casa editrice ArtEventBook.

“La patata fatta ad arte. Ricette & Curiosità” questo il titolo del volume a colori appena “sfornato”: una raccolta di ricette inedite, realizzate ad hoc per la pubblicazione, in cui la patata, nelle varie specie commestibili esistenti, è uno degli ingredienti fondamentali: primi piatti, secondi, dessert o semplicemente finger food.

Tra queste non poteva mancare la famosa Tosca di Santa Maria a Monte.

Il volume è stato introdotto da Giorgio Dracopulos, maestro enogastronomico ed esperto di cucina internazionale.

Era presente il Sindaco di Santa Maria a Monte, Ilaria Parrella, oltre all'autrice, Cristina Pistolesi, l'editrice, Claudia Batoni e il fotografo delle foto del volume, Claudio Chesi.

“Un volume molto curato sia nelle foto, tutte realizzate durante la preparazione delle ricette in maniera professionale, che nei dettagli descrittivi, dagli ingredienti al procedimento, che nelle curiosità per gli amanti e appassionati di cucina. Un' idea esclusiva da regalare e regalarsi! - dichiara Ilaria Parrella. Un modo creativo ed efficace per dare ancor più risalto al nostro prodotto locale per eccellenza.”

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

