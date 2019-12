Comunismi e fascismi fra storia e memorie: incontro pubblico organizzato da ANPI

Il Comitato Provinciale ANPI di Pisa, le sezioni ANPI di Montopoli-S.Miniato, S.Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, nonché la sezione ANPI-CGIL "A. Fantozzi" di Pisa, organizzano sabato 14 dicembre, ore 16, l'incontro pubblico "Comunismi e fascismi fra storia e memorie. Il totalitarismo e l'identità europea" L’iniziativa si svolgerà a S. Miniato Basso presso la Casa Culturale Circolo ARCI, e ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Montopoli in Val d’Arno, S.Croce sull’Arno, S.Miniato e Castelfranco di Sotto.L’obiettivo delle locali sezioni ANPI del Valdarno Inferiore è quello di approfondire la risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea, che ha suscitato un grande dibattito per aver sostanzialmente equiparato nazismo e comunismo. La risoluzione sottolinea “l’importanza vitale” che per “l’unità dell’Europa” rivestono “la memoria delle vittime dei regimi totalitari” e il “riconoscimento del retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo”.Ma quali sono le memorie dei comunismi e dei fascismi, oggi, nell’Europa occidentale e quali nell’Europa centrale e orientale?Su questa e altre domande interverranno tre storici dell'Università di Padova, di Modena-Regione Emilia e della Calabria, tutti membri dell'Istituto Nazionale Ferruccio Ferruccio Parri di Milano.L’iniziativa costituirà un'occasione per tutti per discutere di storia e di memorie pubbliche.

Bruno Possenti – Presidente del Comitato Provinciale ANPI di Pisa

Giorgio Parlanti – Presidente della Sezione ANPI “S. Soldani” di Montopoli in Val d’Arno-S.Miniato

Osvaldo Ciaponi – Presidente della Sezione ANPI di S.Croce sull’Arno

Marcello Bruni – Presidente della Sezione ANPI di S.Maria a Monte

Simona Conti – Presidente della Sezione ANPI-CGIL “A. Fantozzi” di Pis

