Concerto da Premio Oscar a Certaldo con l'Orchestra da Camera Fiorentina

Se Natale è come un sogno, le musiche per avvicinarsi al Natale non possono che essere “musiche da film”. E’ con questo spirito che domenica 15 dicembre alle ore 16.00 nella Chiesa dei SS. Tommaso e Prospero in Certaldo alta si terrà il concerto “Musica dal grande schermo” della Orchestra da Camera Fiorentina, diretta da Giuseppe Lanzetta, nella quale spiccano Raffaele Chieli, tromba solista; Davide Guerrieri, oboe solista; Eugenio Milazzo, pianoforte.

Musiche italiane note in tutto il mondo - che hanno contribuito a tenere incollati al grande schermo milioni di persone e rendere eterne pellicole e registi -, quelle in programma: si inizia con la Suite da “La vita è bella” di Nicola Piovani, per proseguire con le musiche dei più celebri “spaghetti western” scritte da Ennio Morricone per i film “Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più”, “C’era una volta il West”, “Giù la testa”. Poi ancora il Morricone di “C’era una volta in America”, musiche da “Il Gattopardo” di Nino Rota, “Nuovo cinema paradiso” (Morricone), “Il Padrino” (Rota), “La leggenda del Pianista sull’oceano” e Gabriel’s Oboe da “Mission” (Morricone), e per chiudere un Omaggio a Federico Fellini con brani da La Strada, Amarcord, 8 e mezzo, sempre di Nino Rota.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

