Lavoro, concorso pubblico per un posto al Comune di Certaldo

Si informa che è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” da assegnare all’ufficio CED – Centro Elaborazione Dati – a tempo pieno e indeterminato. Il titolo di studio che viene richiesto è la laurea magistrale in Informatica (LM18 e equipollenti).

Il testo integrale dell'avviso con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Certaldo www.comune.certaldo.fi.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» ed è disponibile anche presso l'URP del Comune di Certaldo – Piazza Boccaccio n.13 (orario da lunedì a sabato, 8,30 – 12,30, il martedì e giovedì anche 15,30 – 18,30).

Il termine di presentazione della domanda, trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, fissato al 5 gennaio 2020, si intende posticipato al primo giorno feriale utile, ovvero martedì 7 gennaio 2020.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

