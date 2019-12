Costituzione in dono agli alunni della V elementare a Certaldo

L’amministrazione comunale sta consegnando in questi giorni ad ogni bambina e bambino che frequenta la classe quinta della scuola primaria una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. Il libretto è corredato dall’Inno nazionale – parole e spartito musicale – dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; dalla Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione; dall’elenco dei Presidenti della Repubblica.

A consegnare le copie agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Certaldo – domani sarà la volta della paritaria Maria Santissima Bambina – sono stati oggi il sindaco Giacomo Cucini, l’assessore alla Valorizzazione della memoria storica, Clara Conforti, l’assessore all’istruzione Benedetta Bagni con il dirigente scolastico Fiorenzo Li Volti. L’iniziativa arriva a seguito degli eventi della Festa della Toscana, nel cui programma era inserita.

“La Costituzione è la legge fondamentale del nostro Stato, elenca i nostri diritti e doveri e tutela la nostra democrazia – ha detto il sindaco Giacomo Cucini – questo vuol dire che nessuna altra legge vigente in Italia può andare contro i principi enunciati nella Costituzione. La Costituzione nasce dopo il sacrificio di molte vite umane avvenuto nella lotta di Liberazione. Fu il frutto delle diverse anime democratiche del Paese che, finita la guerra, si confrontarono andando oltre l’interesse politico di parte per gettare le basi di un ordinamento costituzionale laico e inclusivo. E’ un testo da conoscere e custodire, per essere dei buoni cittadini e contribuire alla crescita civile e democratica del Paese.”

Fonte: Comune di Certaldo - ufficio stampa

