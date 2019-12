Una grossa porzione del muro di contenimento in cemento di via Marconi a Montelupo Fiorentino, è crollato questa sera, intorno alle ore 21. La terra ha praticamente invaso l'intera carreggiata ricoprendo letteralmente almeno un'auto. Al momento si sta scavando per capire se ci siano persone coinvolte nel crollo. Sul posto i vigili del fuoco.

Il muro di cemento che ha ceduto sarebbe lo stesso dove pochi mesi fa, lo scorso maggio, lo street artist Ligama aveva realizzato il suo murales. Da quanto si apprende la popolazione avrebbe sentito un forte boato, poi il crollo.

La passerella pedonale è stata transennata, chiuso l'ingresso a via Marconi nell'area crollata.

Circa 30 metri di muro crollati

Sarebbero 5 o 6 le auto sommerse dai detriti della porzione di muro, che da una prima stima sarebbe di 30 metri di muro in pietra e cemento.

Stanno entrando i vigili del fuoco con gli operai del Comune. Sul posto il vicesindaco Lorenzo Nesi, l'assessore Focardi e di ritorno da Milano il sindaco Paolo Masetti.

Il crollo è avvenuto intorno alle 21.10. Si è sentito un boato tanto che in molti hanno pensato a una nuova scossa di terremoto in Mugello. Molti i cittadini accorsi.

Al momento risultano evacuati 5 appartamenti in via Tassinari, una decina di persone ha dovuto lasciare la propria abitazione e adesso due famiglie sono alloggiate presso familiari e tre sono alloggiate presso le residenze d'artista di Facto.

Proseguono le ricerche

I vigili del fuoco stanno lavorando con la termolampada per verificare che non ci siano persone coinvolte. Unità cinofile e del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) si stanno dirigendo sul posto. I soccorritori sul luogo sono la Misericordia e la Pubblica Assistenza di Montelupo con i volontari. Sul posto anche i carabinieri con il comandante della locale Stazione, Gaetano Vulcano, che stanno procedendo al conteggio delle macchine e stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti e di ci aveva parcheggiato nel posteggio.

Le operazioni di ricerca andranno avanti per buona parte della nottata, finché non si avrà certezza che nessuna persona è rimasta coinvolta.

La Polizia Municipale è impegnata su due fronti: sul luogo del crollo e dall'altra parte della stazione per liberare la strada da un rimorchio perso da un autoarticolato.

Dopo che sarà scongiurata la presenza di eventuali persone sotto le macerie, arriveranno le ruspe per liberare la strada.

Secondo quanto appreso alcune donne avevano appena parcheggiato l'auto e avrebbero fatto appena in tempo ad allontanarsi mentre il muro crollava. Sono state loro le prime ad attirare l'attenzione e a richiedere l'intervento dei soccorsi sul posto.

