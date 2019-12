Due arresti e due denunce nel centro storico di Pisa

La polizia di Pisa continua con i controlli nelle strade del capoluogo. Osservato speciale il centro storico con Piazza delle Vettovaglie e Piazza Garibaldi che attira in qualsiasi ora del giorno migliaia di giovani e turisti ed è sempre maggiore oggetto di attenzione e di controlli.

Le volanti 113 hanno arrestato A. S. nato in Palestina nel 1969, colto in atteggiamento sospetto attraverso il sistema di telecamere del centro storico, e dal controllo degli agenti di Polizia è risultato essere destinatario di un’esecuzione di custodia cautelare emesso dal GIP di Livorno in data 28 dicembre 2017, per l'aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di presentazione all'A.G., ripetutamente non osservata, in relazione a reato di furto aggravato; lo straniero ha riferito di essere stato all’estero per questi due anni e di essere appena ritornato in Italia.

L’Ufficio Volanti ieri ha anche denunciato a piede libero:

B. E. nata in Russia nel 1999 residente a Lucca per il possesso di 2 dosi di eroina pari a gr.0,7.

P. C. nata in Cile nel 1980 residente a Chianni (PI) per possesso di materiale per il confezionamento dosi di eroina e 100 euro.

La Squadra Mobile invece, nel corso dei servizi di osservazione svolti con discrezione in borghese ha tratto in arresto:

T. P. di Napoli, arrestato perché, in seguito a controllo, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano.

