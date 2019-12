Evacuate 60 famiglie per 6 ordigni inesplosi a San Casciano

Ben 6 ordigni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale ancora inesplosi sono stati trovati a San Casciano Val di Pesa durante dei lavori di Publiacqua in via Borromeo, nel centro abitato. Un'ordinanza del Comune ha disposto l'allontanamento in un raggio di 200 metri per 60 famiglie e la conseguente chiusura del traffico. Gli artificieri dei carabinieri, trovando i primi tre ordigni segnalati, ne hanno scoperti altrettanti interrati. Domattina il Genio ferrovieri di Castelmaggiore, provincia di Bologna, provvederà alla bonifica. Nel frattempo è stato attivato un presidio permanente con polizia locale e protezione civile.

