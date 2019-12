Formazione e lavoro: FarmaMark, terza edizione del master

Assicurare una formazione specifica nell’ambito del farmaco etico e dei farmaci da banco. Questo l’obiettivo del master in marketing farmaceutico PharmaMark, giunto alla terza edizione e presentato questa mattina a palazzo del Pegaso.

“Si tratta di uno dei migliori prodotti dedicati a questo mondo e presenti in Toscana – ha commentato il vice presidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella – E’ un corso che funziona molto bene grazie ad una partnership tra pubblico e privato, università ed aziende. Gli esiti sono stati incoraggianti con tassi di occupazione altissimi. L’ultima edizione del corso ha visto 14 partecipanti, con un tasso di occupazione al 92,9% a quattro mesi della conclusione.” Il vicepresidente ha ricordato che la “Toscana è il terzo distretto farmaceutico per quanto riguarda il sistema Paese con circa 6 miliardi di fatturato e 6mila addetti tra addetti diretti e indotto”.

Simone Guercini, professore ordinario di marketing all’Università di Firenze è entrato nel merito del master, di cui è coordinatore scientifico. “E’ un corso di alta formazione per educare i neolaureati alle specificità del marketing farmaceutico - ha detto - grazie anche al sostegno di un pool di imprese con docenti che provengono sia dal mondo accademico-scientifico che da quello imprenditoriale”.

Alla presentazione erano presenti anche Enrico Banchelli, direttore del PIN – Polo Universitario “Città di Prato”, che ha parlato di un “prodotto competitivo che si rivolge al mercato e diretto, non solo a studenti ma anche a chi ha già esperienza o voglia di specializzarsi nel settore” e Orazio Vella, cultore di marketing che invece ha parlato di uno dei “punti di forza del master: il team di docenti altamente qualificati”.

Infine, a portare la loro testimonianza Simona Paoletti e Gianmario Grillo che hanno frequentato le

precedenti edizioni del master. Le iscrizioni sono già aperte ed il termine ultimo è fissato per il 4 febbraio 2020. Le lezioni inizieranno il 21 febbraio 2020 e termineranno entro la fine di aprile. Il master, a carattere multidisciplinare, si sviluppa in 8 moduli: dal marketing strategico farmaceutico alla distribuzione e commercio dei farmaci fino a comunicazione farmaceutica e trade e retail marketing farmaceutico. Al termine del percorso sarà messa a disposizione dei partecipanti la rete di imprese per facilitare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Firenze