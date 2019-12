Due maestri delle foto in subacquea a Empoli ospiti del Geas

L'ambizione di raggiungere le famose 20mila leghe sotto i mari ha affascinato generazioni di ragazzi, specialmente chi non vive a stretto contatto con il mare. Il sogno per chi abita a Empoli e nelle vicinanze è dal 1988 una possibilità tangibile grazie alle attività dell'associazione Geas (Gruppo Empolese Attività Subacquee), che ogni anno 'sforna' 50 nuovi sub con brevetto e conta per il 2019 ben 85 soci.

L'occasione per conoscere le attività di chi va nelle profondità marine con bombola e macchina fotografica, a documentare quello che è sconosciuto e misterioso per chi 'vive a terra', verrà data sabato 14 dicembre al Cenacolo degli Agostiniani, in pieno centro a Empoli. In via dei Neri alle 18 saranno presenti infatti Aldo Ferrucci e Sergio Riccardo, due istituzioni del settore. Durante la serata, saranno proiettate con attrezzature di qualità le foto dei 'viaggi sotto i mari del mondo'. In particolar modo, sarà presentata la 'Mission Capsule' di Ferrucci, ossia i risultati per immagini di ore e ore in una capsula nei fondali della Polinesia francese.

"Geas non è solo un'attività ricreativa ma pure culturale - spiega l'assessore allo sport Fabrizio Biuzzi -, questo è un evento di 'restituzione' alla cittadinanza, pensato per tutti gli empolesi, non solo per i subacquei. Contiamo di avere una grande partecipazione, considerato anche che i weekend a Empoli con la Città del Natale stanno portando numerosi visitatori anche da fuori".

Il presidente dell'associazione Sandro Matteucci, nella sede sotto la Maratona dello stadio 'Carlo Castellani', ha esposto le attività di questi 31 anni di vita dell'ente: "I nostri soci vengono da Figline Valdarno, da Castelfranco di Sotto, da Pistoia e da molte altre località. Abbiamo attrezzatura costose e mute anche per chi alle prime armi non ha possibilità di investire somme ingenti per cominciare. Dopo anni in cui siamo stati a fare i corsi preparatori nelle piscine di Larciano e di Fucecchio, siamo tornati a Empoli e ci stiamo specializzando anche per i brevetti verso i non vedenti e i portatori di handicap".

Aldo Ferrucci

Aldo Ferrucci nasce a Livorno nel giugno 1958 e inizia giovanissimo la sua attività subacquea con la pesca in apnea.

Approda all’immersione con ARA all’età di 18 anni e inizia la sua carriera subacquea fino ad arrivare agli inizi degli anni 90 quando ottiene la prima qualifica di Instructor Trainer.

Nel 1994 frequenta un corso Nitrox e l’immersione con miscele diverse dall’aria diviene il suo principale ambito professionale insieme ai primi corsi rebreather chiuso e semichiuso.

Assume quindi la qualifica di Instructor Trainer dei rebreather più diffusi sul mercato internazionale, la specializzazione e i contributi di innovazione in questo ambito fanno di Aldo Ferrucci uno dei maggiori esperti internazionali nell’ambito dei rebreather a circuito chiuso e semichiuso.

Frequenta corsi con i maggiori esperti mondiali della subacquea tecnica e diviene a sua volta Trimix Instructor Trainer delle principali agenzie didattiche tecniche internazionali.

L’immersione a miscele unita alla passione per i relitti subacquei lo porta ad effettuare immersioni sui principali siti del mondo, partecipando od organizzando in prima persona diverse spedizioni subacquee tra le quali: “Andrea Doria”, Britannic, “M323 Gigant” “Viminale”, “Dornier 24”, “Leopoldville”. “Pietro Micca” “Rosalie Moller”, “Scapa Flow”, “Bengasi”, “San Marco”, “Protee”,”Natal”, ecc..

Nel 1999 partecipa alla stesura della legge che regola le immersioni Nitrox e Trimix in Francia e, dal 2004, riceve l’incarico di responsabile per la subacquea tecnica dell’Associazione Nazionale Istruttori Subacquei Francesi.

Dall’ inizio del 2001 si occupa di fotografia subacquea principalmente su relitti con l’ utilizzo di materiale professionale per alte profondità. Pubblica regolarmente articoli su relitti e di tecnica/didattica subacquea sulle maggiori riviste nazionali e in Francia, Belgio, Svizzera, Inghilterra e Stati Uniti.

Dal 2003 ricopre l’incarico di responsabile per la Sede Italiana della didattica TDI/SDI con la qualifica di Regional Manager negli ambiti territoriali di Italia e Svizzera.

A partire dal 2004 partecipa attivamente alla realizzazione di documentari per la televisione in Italia e in Francia, fino ad arrivare dal 2006 a oggi a ricoprire la carica di “Dive Safety Officer” durante le riprese del film Oceans di Jacques Perrin destinato al grande schermo (uscita prevista a ottobre 2009), oltre ad occuparsi di effettuare le riprese subacquee per il backstage.

Recentemente protagonista del progetto Under the Pole “Mission capsule” Spedizione scientifica per lo studio dei fondali oceanici rimanendo immersi per lunghi periodi e con la possibilità di un'osservazione prolungata della vita sottomarina dei fondali di Moorea – Polinesia francese. https://www.underthepole.com/programme-capsule

Sergio Riccardo

Sergio Riccardo nasce a Napoli il 5 ottobre 1963.

Cresciuto a stretto contatto con il mare, a poco meno di 13 anni costruisce un piccolo arco con le anime di metallo di un ombrello e inizia a pescare al largo delle acque di Procida. A 16 anni frequenta un corso di immersioni subacquee e, dopo appena 2 anni e mezzo, diventa istruttore subacqueo PADI. Inizia subito la sua attività professionale, collaborando all’inizio con il Centro Immersioni Sorrento e , subito dopo, nel 1984, si trasferisce per un lungo periodo alle Maldive. Contemporaneamente apre, a Sorrento, uno dei primi Diving Center in Italia, alternando le sue stagioni lavorative tra il Mediterraneo e l'Oceano Indiano.

Nel 1991, attento alle esigenze del mercato, fonda la Diving Tour, un piccolo "Tour Operator" specializzato in destinazioni subacquee in tutto il mondo. Inizia così, in diversi mari del mondo e nelle aree di maggiore interesse turistico, la sua ricerca di nuove destinazioni subacquee. Negli anni successivi si immerge dai Caraibi all'Oceano Pacifico, passando per l'Artico, osservando e fotografando attentamente luoghi e specie animali sia sopra che sotto la superfice del mare.

Nel giugno 2016 stampa il suo primo libro fotografico "Ocean Life", un viaggio sopra e sotto i mari del mondo durato 35 anni.

A Febbraio 2019 partecipa, come Fotografo Subacqueo, ad una Spedizione in Antartide per la realizzazione di un Documentario sulla Foca Leopardo. Contemporaneamente lavora a due nuovi libri Fotografici: “Sharks Life”, che uscirà ad Aprile 2020, ed “Ocean Life 2” in programma per inizio 2022.

Il suo archivio Fotografico conta oltre 90.000 immagini, la maggior parte delle quali foto subacquee realizzate in oltre 7.500 immersioni effettuate alle varie latitudini.

Il risultato di questa esperienza è "Photography Expeditions", una Organizzazione di Spedizioni Fotografiche in oltre 20 destinazioni in tutto il mondo, dal Mediterraneo alla Papua Nuova Guinea con una scelta di luoghi di vacanza ed imbarcazioni da Crociera.

Oggi Sergio dirige "Photography Expeditions" con l'entusiasmo e la passione del primo giorno, sempre alla ricerca di nuove destinazioni e mete da esplorare e proporre, senza mai trascurare il mare di casa sua, il primo grande amore della sua vita.

