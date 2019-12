Grave l'infortunio di Tay Madonna, tempi lunghi per la cestista Use

E' purtroppo grave l'infortunio subito da Tay Madonna nella seconda frazione della partita di domenica scorsa con Lucca. La risonanza magnetica a cui la giocatrice della Use Scotti Empoli si è sottoposta ha infatti evidenziato un problema al legamento crociato del ginocchio. Nei prossimi giorni lo staff medico della società, d'intesa con la ragazza, deciderà come procedere con l'intervento ma i tempi, come capita sempre in queste circostanze, sono lunghi. A Tay un grande abbraccio da parte di tutta la grande famiglia biancorossa con l'augurio di rivederla presto in campo

Fonte: Use Basket Empoli

