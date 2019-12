La squadra 'A' del Circolo Tennis Empoli alla final four del Super Orange

La squadra ‘A’ del Circolo Tennis Empoli disputerà la final four del Super Orange misto regionale domenica 15 dicembre sui propri campi di via Vacchereccia. I giovanissimi atleti (nati nel 2009, 2010 o 2011) allenati dai maestri Mario Brogi e Irene Avellino, hanno centrato l’obiettivo dopo aver superato, nelle prime due fasi di questo campionato inserito nell’attività promozionale tennistica, avversarie di spessore come Assi Giglio Rosso, Scandicci, Coop Livorno, Affrico Firenze e Giardinetti Lamporecchio. Ma, per conquistare il titolo toscano, i biancazzurri Matteo Paci, Lorenzo Vivio, Giulia Cerrini, Giorgia Cerrini, Tommaso Andreini, Gianmarco Santi e Stefano Clerici dovranno anche prevalere su Livorno ‘A’, Certaldo e Livorno ‘B’, le altre tre migliori squadre fra le 39 iscritte. Invece, sabato 14 dicembre, un’altra formazione del C.T.E., quella partecipante al campionato invernale maschile di Terza categoria limitato 3.4, proverà ad aggiudicarsi la sfida interna col Pisa per guadagnare un posto nel tabellone regionale a eliminazione diretta. A ogni modo, una sua vittoria non è indispensabile poiché pure la sconfitta, col punteggio di 1-2, promuoverebbe al turno successivo il team empolese, composto da Andrea Magherini, Paolo Marini, Roberto Simoncini, Marco Valori e Stefano Talini, in veste di capitano giocatore.

Fonte: Circolo Tennis Empoli

