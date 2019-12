Ospedale di Careggi, l’azienda continua a non rispettare un accordo integrativo sottoscritto coi sindacati, impedendo così uno scatto di fascia al 50% circa dei dipendenti: Fp Cgil, Cisl Fp, Fials e le componenti Rsu Cobas Usi Usb sono convinti che gli accordi sottoscritti vadano rispettati e hanno convocato un presidio di protesta per domani mercoledì 11 dicembre a Firenze in piazza Duomo 10 davanti alla Regione (ore 10-12).

Fonte: Cgil Cisl Toscana e Firenze - Uffici Stampa

