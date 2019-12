Massimo Lopez e Tullio Solenghi al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Approda giovedì 12 e venerdì 13 dicembre alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino l'atteso ed imperdibile spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi prodotto e distribuito da International Music and Arts. Con alle spalle centinaia di repliche e esauriti ovunque, lo show di cui i due artisti sono interpreti e autori, è impreziosito dalla musica live della Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio.

"Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show" è una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i vari cammei, l'incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante siparietto di vita domestica, e poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni, e quello di Dean Martin e Frank Sinatra.

In tutto quasi due ore di spettacolo che regalano emozione e divertimento grazie all'indiscutibile talento di questi due straordinari artisti.

"Questo nostro spettacolo – commentano Lopez e Solenghi- è nato quasi per gioco, con la voglia di tornare insieme sul palco dopo oltre 15 anni, giocando appunto con i nostri attrezzi del mestiere, sketch, imitazioni, frammenti di teatro, parodie. I teatri esauriti nelle prime due stagioni ci hanno esaltato, ma l'incontro col nostro pubblico contiene in sé una valenza affettiva che non era scontata".

giovedì 12 e venerdì 13 dicembre ore 21

MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW

di Massimo Lopez, Tullio Solenghi

con la Jazz Company

diretta dal M. Gabriele Comeglio

produzione International Music and Arts

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

