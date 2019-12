Minorenni con la droga, controlli con le tre unità cinofile a Pontedera

Nel pomeriggio di ieri la polizia e la municipale di Pontedera, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo in un bar di via Palestro dove era stata segnalata la presenza di ragazzi che trafficavano con sostanze stupefacenti.

Il controllo ha permesso di identificare una decina di ragazzi, in gran parte minorenni e stranieri, e uno di questi, 23enne, è stato trovato in possesso di una dose di droga e di un coltellino. Pertanto, è stato denunciato per porto abusivo d’armi e segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di oggi, lo stesso personale, coadiuvato da tre unità cinofili della Polizia Municipale di Firenze hanno effettuato controlli all’interno e all’esterno di alcuni istituti del villaggio scolastico per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Con l’ausilio dei cani di razza pastore belga, con i nomi di Ombre, Babacar e Piper si è proceduto al controllo di alcuni studenti all’interno delle classi. Tali controlli sono stati predisposti anche a seguito di numerose segnalazioni di alcuni studenti e nella piena disponibilità e collaborazione degli Istituti Scolastici interessati.

In diverse classi molti ragazzi sono stati controllati, con modalità tali da aggirare la possibilità dell’avvertimento degli studenti sui controlli in corso tramite social, e uno di questi minorenne è stato condotto in Commissariato perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Dopo aver effettuato la conseguente perquisizione domiciliare il ragazzo, trovato in possesso di un'altra dose di hashish è stato segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore di sostanze stupefacenti e affidato alla sorella maggiorenne.

