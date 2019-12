Approvato a Montespertoli il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione di alcune strade e dei parcheggi comunali. Fornacette, Barberinuzzo, Montalbino, Polvereto: queste le località interessate dal programma straordinario di asfaltature per mantenere la sicurezza stradale in alcuni tratti dissestati. Gli interventi sono programmati per i prossimi mesi.

Fonte: Comune di Montespertoli

