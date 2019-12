Natale a Pontedera, Confesercenti: "Sosta di cortesia per i commercianti di via Roma"

“Diamo atto all’amministrazione comunale di Pontedera di aver accolto le richieste dei commercianti sia per l’ampliamento delle zone per la sosta di cortesia che per la fermata della navetta nel piazzone. Commercianti che per questo Natale stanno facendo la loro parte contribuendo a rendere accogliente l’atmosfera della città e favorire quindi gli acquisti”. E’ il presidente Confesercenti Valdera Luca Sardelli a commentare positivamente gli ultimi provvedimenti della giunta Franconi in particolare per la sosta e la mobilità in questa volata finale dello shopping natalizio. “Siamo davvero soddisfatti che il sindaco Franconi – dice ancora Sardelli – abbia accolto il suggerimento nostro ed in particolare del presidente del Centro commerciale naturale Giacomo Baldini di istituire una fermata del bus navetta in piazza Martiri della Libertà. Un modo per favorire il collegamento con il centro per coloro che lasciano l’auto nei parcheggi esterni. Molto positiva anche l’estensione della sosta di cortesia in piazza Duomo. A questo punto, però, chiediamo un ulteriore sforzo all’amministrazione per concedere i venti minuti gratuiti anche ai commercianti di via Roma che nei giorni scorsi hanno manifestato i loro disagi”. Confesercenti Valdera che annuncia anche l’iniziativa natalizia nel centro. Conclude Sardelli: “Si tratta di una originalissima attrazione. Si tratta di un palla di neve, di quelli con le quali giocavamo rovesciandola, di tre metri per tre all’interno della quale sarà possibile farsi foto particolari con uno sfondo natalizio. Sarà presente il 20 dicembre in piazza Belfiore ed il 21 davanti al municipio”.

Fonte: Confesercenti - ufficio stampa

