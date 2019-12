Nuova illuminazione alla piscina Isolotto, lavori in corso dopo il sisma

Lavori in corso alla piscina Isolotto per l’allestimento della nuova illuminazione a led. La sostituzione dei corpi illuminanti, già programmata da tempo, è stata decisa in un’ottica di sensibilità ambientale e di maggiore risparmio energetico. L’impianto natatorio, in gestione Ata (Firenze Pallanuoto, Circolo Nuoto Uisp Bologna e Uisp Firenze) era stato chiuso in via cautelare e sottoposto a controlli dopo gli eventi sismici dei giorni scorsi.

Le verifiche non hanno evidenziato criticità ma si è ritenuto opportuno approfittare dello svuotamento della vasca per procedere alla sostituzione delle lampade. La riapertura della piscina Isolotto è prevista tra qualche giorno, al termine dei lavori.

Fonte: Uisp Comitato Firenze

