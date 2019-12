Questo è un libro: Piazza Fontana, 50 anni dal sogno perduto

Secondo appuntamento per la rassegna di eventi “Questo è un libro”. Domani, mercoledì 11 dicembre a partire dalle 18:00 andrà in scena un appuntamento culturale un po’ insolito per l’associazione Questa è Empoli. A differenza del primo incontro, per questa occasione non verrà scelto un solo libro bensì un avvenimento, quello dell’Attentato di Piazza Fontana, che l’associazione ha voluto rappresentare con un mix di autori ed artisti a raccontare e dibattere sulla vicenda. Per la prima volta all’interno degli eventi culturali dell’associazione, verrà parlato di un luogo estraneo a Empoli e alla nostra comunità.

Verrà infatti analizzato un fatto storico, un pezzo della storia italiana che ha inevitabilmente cambiato il corso della nostra cultura durante i tragici anni di piombo. Grazie a Luca Nannelli e al giornalista de “Il Tirreno” Emilio Chiorazzo, all’interno delle mura di Questa Empoli si parlerà di “Piazza Fontana, 50 anni dal giorno del sogno perduto”.

Ricorre quest’anno l’anniversario dei 50 anni dal tragico attentato avvenuto nel 1969 a pochi isolati da Piazza del duomo a Milano. Per molti storici e letterati, quello fu il primo e incontrovertibile segno dell’avvio degli anni di piombo. Per il filone di eventi che si collegano alla cultura, Questa è Empoli si ritroverà domani presso la sede di via Lavagnini n. 26 per ricordare e discutere sull’attentato che provocò 17 vittime, 88 feriti e una ferita nella storia del nostro paese.

L’ingresso è ovviamente libero e aperto a chiunque abbia voglia di dare il proprio contributo al racconto o semplicemente farsi raccontare la vicenda nei dettagli. Al termine dell’appuntamento verrà anche consigliata una bibliografia per continuare ad approfondire questo tragico capitolo della storia italiana.

Fonte: Questa è Empoli

