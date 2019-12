Picchia la compagna di fronte ai carabinieri, arrestato

Ha provato a allertare i carabinieri, ma il compagno l'ha picchiata addirittura al campanello della Stazione di Firenze Uffizi. Un 27enne, già noto alle forze dell'ordine e di origini marocchine, è stato arrestato a Firenze nella serata di ieri (lunedì 9 dicembre).

I militari hanno notato il tutto dalle telecamere di sorveglianza della caserma e sono immediatamente intervenuti per bloccare il soggetto, ubriaco.

In sede di denuncia la vittima, 45enne di origini messicane, è scoppiata in lacrime e ha riferito di essere vittima di maltrattamenti da più di un anno. L'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

