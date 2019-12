I più letti della settimana: tantissimi incuriositi dalla pista di pattinaggio su ghiaccio più grande d'Europa

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 2 dicembre 2019 e domenica 8 dicembre 2019.

L'anticipazione esclusiva della pista di ghiaccio più lunga d'Europa in allestimento alla Fortezza da Basso di Firenze si merita la palma di articolo più letto della scorsa settimana: oltre 23mila click. Oltre 19mila click invece il maltempo del 12 febbraio scorso, un nubifragio concentratosi in pochi minuti che ha causato non pochi problemi e ha riportato, se non fosse abbastanza nell'agenda dell'opinione pubblica, il problema del clima.

La scomparsa del giovane Mirko Bonistalli è stata una notizia luttuosa molto seguita, soprattutto perché la famiglia è conosciuta tra la Valdera e il comprensorio del cuoio. Rimane tra i più seguiti ancora l'articolo della giustizia fai-da-te, uscito la settimana precedente. Chiude la classifica, scusate il gioco di parole, proprio un'altra classifica: i ristoranti low cost premiati da 50 Top Italy.

GLI ARTICOLI SEGNALATI DALLA REDAZIONE

La giovane cuoca valdelsana Jessica Li Pizzi ha vinto l'edizione da poco terminata di Cuochi d'Italia, un grande successo di pubblico per la simpatica e talentuosa chef. Hanno stupito anche i risultati delle indagini delle fiamme gialle in Valdera, che hanno documentato come in un distributore di carburanti si utilizzava l'olio di semi per pagare meno tasse. In più, anche il caso 'Tristoia' ha scatenato l'opinione pubblica, leggere per credere.

È ancora in vigore il sondaggio di questa settimana dedicato a Empoli Città del Natale, potete votare da questa parte.



