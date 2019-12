Poesie esposte al Presepe d'Arte di San Romano, record di adesioni

103 Autori partecipanti e 165 le poesie ricevute e che saranno esposte dall’ 8 Dicembre al 12 Gennaio 2020 presso il Presepe d’Arte di San Romano, grazie all’iniziativa promossa già in occasione del Natale 2016, 2017 e 2018 dalla Associazione Culturale Burrasca di Colori e Parole di Montopoli Val d’Arno, giunta alla sua quarta edizione.

“Una, Cento e più Poesie per il Presepe” per il 2019 e per la quarta edizione ha ottenuto il record assoluto di adesioni, un notevole successo, grazie al lavoro sui social dei quattro poeti locali membri dell’Associazione. Sono arrivati testi anche da paesi esteri, oltre che da moltissime regioni italiane.

Iniziativa pressoché unica in Italia e nel mondo, di cui i poeti della Associazione Burrasca di Colori e Parole (Chiti, Fiaschi, Nicosia e Zingoni) possono andare fieri sia per averla istituita sia per il successo ottenuto a partire dalla prima edizione e che si ripete con il record di quest’anno.

L’ Associazione ha anche organizzato per Venerdì 10 Gennaio prossimo, alle ore 21,15 nel Salone Mediceo del Convento di San Romano, una serata di letture di poesie. Saranno presenti per leggere le loro poesie (tra quelle esposte) diversi poeti che hanno partecipato all’iniziativa. L’ingresso è gratuito.

Un ringraziamento particolare per aver dato spazio ed aver ospitato questa esposizione di Poesie, che sottolineiamo è unica in Italia e nel Mondo, a Padre Valentino Ghiglia, al Convento Francescano e agli appassionati realizzatori del Presepe d’Arte di San Romano.

Associazione Culturale Burrasca di Colori e Parole

