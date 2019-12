Rubato cavo di rame della pubblica illuminazione, zona di Scarlino al buio

La zona industriale di Scarlino a Grosseto è al buio. Il sindaco fa sapere che il motivo è il furto di mille metri di cavo di rame della pubblica illuminazione. Sul luogo questa mattina, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo, facendo la scoperta del furto.

"Purtroppo - spiega il sindaco Francesca Travison -, proprio come accadde anni fa in via delle Collacchie al Puntone, qualcuno ha rubato il cavo di rame della pubblica illuminazione della Botte di Scarlino. I tecnici sono al lavoro per capire l'entità del danno e le aree che momentaneamente resteranno al buio. La speranza è che il disagio sia limitato alla sola via Galvani, ma ancora non possiamo esserne certi. Denunceremo alle autorità competenti il furto e inizieremo subito le procedure per il ripristino dei cavi, un intervento che peserà sulle casse dell'amministrazione comunale. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio che però non dipende da noi".

