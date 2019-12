Successo del convegno 'Irpes. Innovative Researches in Pharmaceutical'

Un successo, per numero di iscritti e contributi inviati, la prima edizione del convegno “Irpes. Innovative Researches in Pharmaceutical & enviromental sciences” che si è tenuto al Centro congressi “Le Benedettine” promosso dai dottorandi del dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, con il contributo dell’Ateneo e del Dipartimento.

L’iniziativa, nata anche dalla necessità di condividere e confrontare le proprie ricerche con dottorandi e scienziati provenienti da altri centri, ha permesso di concretizzare nuove opportunità e network di virtuose collaborazioni tra le varie realtà accademiche e di ricerca. La realizzazione del congresso ha inoltre avuto anche un ruolo didattico, facendo apprendere ai dottorandi nuove skills organizzative e gestionali.

La conferenza, aperta dal Rettore dell’Università Paolo Maria Mancarella, ha offerto un intenso programma scientifico, con presentazioni inerenti sia le Scienze Farmaceutiche sia quelle Ambientali. Le relazioni hanno coinvolto professori di fama internazionale (Fabrizio Dal Piaz, Elias Fattas, Vittorio Bellotti, Andrea Chicca), ma anche ricercatori e dottorandi provenienti da diverse università Italiane e Scuole di perfezionamento. Rilevante la partecipazione alla sessione dei Poster.

Al termine del convegno sono stati assegnati due premi di ricerca in memoria della compianta professoressa Cinzia Chiappe, già coordinatrice del dottorato e tra le prime promotrici di questo evento; il primo premio è stato ottenuto da Cristina Licari, dottoranda presso il Cerm dell’ Università degli studi di Firenze con una keynote dal titolo “NMR-based metabolomics: applications and challenges for clinical and pharmaceutical research” e il secondo premio da Simona Braccini, dottoranda in Chimica e Scienze dei materiali presso l'Università di Pisa, con un poster dal titolo “Cell Response to Polymeric Scaffolds based on Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) and Poly(lactide-co-glycolide acid) for Bone Tissue Regeneration”.

Un ringraziamento va a tutto il dipartimento di Farmacia, al direttore Federico Da Settimo, alla coordinatrice di dottorato Maria Letizia Trincavelli e, in particolare, al comitato organizzativo dei dottorandi (Emma Baglini, Giulia Bonomi, Era Gorica, Annamaria Iannuzzi, Francesca Liva, Angelica Mero, Rebecca Piccarducci, Deborah Pietrobono, Massimiliano Runfola, Chiara Tremolanti, Erica Zucchetti), che è riuscito, con competenza e determinazione, a organizzare l’evento in maniera ottimale.

Tutte le notizie di Pisa