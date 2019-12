Dopo il terremoto, il Mugello passa una notte tranquilla. Quella tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre è stata una notte con poche scosse a bassa magnitudo, niente di eclatante o pauroso come quella di magnitudo 4.5 di circa ventiquattro ore prima.

Una parte degli abitanti ha trascorso la nottata nelle strutture allestite dalla protezione civile nella palestra delle scuole di Barberino di Mugello, in un posteggio e anche a Scarperia nell'Autodromo di Mugello.

Inizialmente si è parlato di quattrocento sfollati, in realtà il numero è salito a seicento: sono coloro che sono stati evacuati dalle proprie abitazioni, sia dichiarate inagibili sia da sottoporre a verifica. In questo numero va inclusa quella parte di popolazione che non se l'è sentita di rientrare in casa.

Terremoto Mugello, il punto di Fratini: "

Massimo Fratini ha fatto il punto parlando a Radio Toscana: "C'erano 236 cittadini censiti come sfollati fino alle 17 di ieri ma dopo cena altre 150 famiglie hanno dovuto evacuare le case. Verso quell'ora è stato deciso di chiudere altre vie cittadine, quindi il numero è salito".

"Si è trattato di uno sforzo immane", ha detto Fratini, "ma devo dire che abbiamo un sistema di protezione civile e volontariato eccezionali. E questo ci ha consentito di mettere a dormire lì quasi 200 persone, poi alcune palestre sempre di Barberino, poi qualcuno a Candiano, poi a San Piero a Sieve e Scarperia. Abbiamo fatto anche un po' di decentramento, perché le persone vogliono dormire il più possibile vicino a casa".

