Uila-Uil Toscana, Eleonora Tomba nuovo segretario generale

Eleonora Tomba è la nuova segretaria generale della Uila Territori Toscani. Eletta all'unanimità dal consiglio generale, sarà affiancata nella segreteria da Federico Capponi, Alessandra Picchi, Andrea Berni, Federico Mambrini e Linda Lascialfari come tesoriere.

“Sono onorata di aver ricevuto quest’incarico. E’ una grande soddisfazione ma al tempo stesso ne avverto la forte responsabilità. Il mio impegno quotidiano sarà rivolto a servire le lavoratrici e i lavoratori di questo territorio con l’onestà e la determinazione che mi contraddistinguono per dare il giusto valore al settore agroalimentare strategico in una regione come la Toscana”.

33 anni toscana d’origine torna nella sua regione dopo aver studiato e lavorato a Roma per quasi un decennio. Laureata in giurisprudenza, ha effettuato la pratica legale presso uno studio specializzato in diritto del lavoro. Nel 2013, al termine di un corso lungo di formazione sindacale per attivisti, delegati e neolaureati, vince una borsa di studio della Fondazione Argentina Altobelli ed entra a far parte della Uila. Per 5 anni è stata funzionario della segreteria nazionale Uila, occupandosi di mercato del lavoro e previdenza sociale, contrattazione alimentare e progetti di sviluppo sociale con organizzazioni internazionali.

Fonte: UNIONE ITALIANA DEL LAVORO Unione Regionale Toscana e Firenze

