Pensa di essere in una pista ciclabile, turista va in bici in autostrada

Pensava fosse una pista ciclabile, invece era l'autostrada. Un turista americano, in bici in Toscana, ha rischiato di essere travolto dai veicoli in transito sull'A1 dov'era entrato seguendo il navigatore satellitare con l'intenzione di raggiungere Firenze da Incisa. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 10 dicembre, ed è stato segnalato da numerosi automobilisti alla polstrada.

L'uomo, un trentenne statunitense in vacanza in Toscana, ha detto di dover raggiungere la zona di Firenze sud per andare in palestra e, non conoscendo la strada, di aver impostato i dati sul navigatore satellitare. L'apparecchio, non sapendo che l'uomo era in bici, lo ha indirizzato sull'A1. Quando è entrato in autostrada, si è messo sulla corsia di emergenza scambiandola per una pista ciclabile. Per sua fortuna è stato salvato dalla polstrada.

Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno