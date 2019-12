Al Consiglio Comunale di Montaione si discute di gestioni associate

Convocato il Consiglio comunale per il giorno lunedì 16-12-2019 alle ore 21:30, in sessione Straordinaria in Prima convocazione presso la sala consiliare “Mario Rossetti” per la trattazione di gestioni associate ex art.30 del D.LGS. N. 267/2000 tra il Comune di Gambassi Terme e il Comune di Montaione per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di Comune di Montaione Città Metropolitana di Firenze http.//www.comune.montaione.fi.it cui al D.L. 31 maggio 2010 N 78 e successive modifiche e integrazioni - Individuazione del contenuto delle funzioni in rapporto alla classificazione prevista dal D.LGS. 23 GIU. 2011 N. 118. esame ed approvazione schemi di convenzione, disposizioni attuative.

Servizio di segreteria convenzionata tra i Comuni di Cerreto Guidi, Gambassi Terme e Montaione e approvazione della nuova convenzione con decorrenza dal 01/01/2020 e scadenza al 31/12/2021.

Fonte: Comune di Montaione

