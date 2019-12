Arriva sul palcoscenico del TuscanyHall la 'Tribute Night'

Arriva sul palcoscenico del TuscanyHall di Firenze un concerto unico ed emozionante, venerdì 31 gennaio 2020 ritorna finalmente l'8° edizione della "TRIBUTE NIGHT".

Una notte magica, di musica internazionale, con tre band che riproporranno i brani più famosi di grandi artisti che hanno segnato la storia della musica: Madonna, Queen e Michael Jackson.

Tre ore ininterrotte di musica dal vivo con le canzoni più belle per emozionarsi, cantare, ballare e scatenarsi sull'onda di grandi successi.

Aprirà la serata la band Candy Shop, che vi farà rivivere l'adrenalina dei live di Madonna, proponendo uno spettacolo sensazionale curato nei minimi particolari, sia per gli abiti di scena, sia per i balletti che accompagnano i brani più significativi della star, come Material Girl, La Isla Bonita, Lijke a Virgin, etc etc...

La serata proseguirà con i Jackson One, un incredibile progetto che unisce visual e musiche dell'indimenticabile Re del Pop, in grado di ricreare le emozioni e la magia dell'unico grandissimo Michael Jackson, tra musiche e coreografie curate con attenzione maniacale. Uno show senza respiro per rivvere il più grande artista di tutti i tempi attraverso successi come Thriller, Bad, Billie Jean e molti altri.

Chiuderanno la rassegna i Vipers, che uniscono alle incredibili presazioni in studio dei Queen, quelle altrettanto superbe delle loro performance live, in tonalità originale, con abiti e costumi di scena, passando dai brani in grado di scuotere il pubblico come We Will Rock You e A Kind Of Mind, ai classici come The Show Mus Go On e Bohemian Rhapsody.

A presentare l'evento sarà la bellissima, bravissima e strepitosa Melissa Satta.

Il più importante festival italiano dedicato alle migliori tribute band delle icone musicali di tutti i tempi da godersi in un concerto unico e irripetibile!

Prevendita in corso presso i circuiti Boxoffice e Ticketone e direttamente alla biglietteria del Taetro TuscanyHall - Firenze.

TRIBUTE NIGHT

Venerdì 31 gennaio 2020 – TUSCANYHALL - Firenze

Ingresso 15 Euro

Per informazioni : TuscanyHall 055 6504112 - 333 1670198

Facebook #tributenightfirenze

www.masterstar.it