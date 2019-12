Babbo Running, una camminata dedicata al Natale

Per il secondo anno a Firenze arriva Babbo Running, la camminata ufficiale con barba e costume di Babbo Natale, per una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà.

Il ricavato dei 5 chilometri a ritmo libero, ma tutti rigorosamente vestiti di rosso: donne, uomini e bambini, andrà in beneficenza alla Fondazione Tommasino Bacciotti, per lo studio, la cura, l’assistenza e l’informazione sui tumori infantili.

La particolare iniziativa, in programma per domenica 15 dicembre, sarà presentata domani – giovedì 12 dicembre alle 12.30 – in conferenza stampa a palazzo del Pegaso, dove interverranno il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani, il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella, i co-organizzatori Simone Viscomi, Leonardo Taddei e Andrea Di Salvo.

Le iscrizioni possono essere online o nei punti ufficiali convenzionati. Tutte le informazioni su www.babborunningfirenze.it - Facebook.com/babborunning

