Battaglia di Montemurlo del 1537, una passeggiata per scoprire la storia locale

Dopo il compleanno della città, che quest'anno festeggia i mille anni di storia, il Comune di Montemurlo continua a scommettere sulla storia come veicolo di promozione del territorio e sabato 14 dicembre alle ore 9 promuove una passeggiata nei luoghi della battaglia di Montemurlo del 1 agosto del 1537. Una data che ha segnato uno spartiacque nella storia della Toscana e che ha segnato la definitiva ascesa al potere dei Medici e di Cosimo I, di cui quest'anno ricorrono i cinquecento anni dalla nascita. Il ritrovo della passeggiata è fissato alle ore 9 a Villa il Parugiano, per spostarsi poi verso il Castello della Rocca - con visita ai giardini – e quindi arrivo in piazza della Libertà. Qui presso il palazzo comunale, sarà apposta una targa commemorativa in ricordo della battaglia di Montemurlo, che segna la nascita della Toscana moderna sotto la guida del primo granduca Cosimo I.

« Crediamo che la valorizzazione del territorio possa passare anche dalla conoscenza storica e artistica di un luogo- sottolinea l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero- Così, nell'anno del cinquecentesimo anniversario dalla nascita di Cosimo I ci è sembrato doveroso promuovere questo evento per far conoscere i luoghi più significativi della battaglia e le dimore delle famiglie ribelli che parteciparono alla battaglia contro i Medici. Una targa sulla facciata del municipip poi ricorderà d'ora in avanti alle generazioni future la figura di Cosimo I e l'importanza di Montemurlo nella costruzione della Toscana moderna».All'evento parteciperanno il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Per il rientro a Bagnolo dei partecipanti alla passeggiata è previsto un bus navetta, messo a disposizione dall' Auser Montemurlo. Per maggiori informazioni sulla passeggiata Cinzia tel 347 1933742 oppure biblioteca comunale “Della Fonte” tel 0574558567 email: biblioteca@comune.montemurlo.po.it

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montemurlo