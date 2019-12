Il rapper BelloFigo va all'università, ma non nel senso in cui molti pensano (e si auspicavano, considerando la polemica che si trascina il giovane ad ogni uscita pubblica). In un discutibilissimo video musicale girato nelle aule del dipartimento di Economia dell'Università di Pisa, Paul Yeboah, questo il vero nome del rapper, fa ballare sui banchi e in cattedra delle modelle, simulando anche scene sessuali. Lo stesso titolo del video non dà spazio a interpretazioni: il sesso all'università è il fulcro del testo della canzone. Niente di nuovo nell'ambito del rap (di ieri e di oggi), ma è la location ad aver destato più di un malumore.

L'ateneo pisano ha risposto con una denuncia contro il rapper e ha avviato un'indagine interna per capire chi ha fatto accedere il rapper in classe. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Tirreno' il video è del 22 gennaio scorso ma solo il 6 dicembre è stato pubblicato. Nel momento in cui scriviamo, il video ha superato le 80mila visualizzazioni, ma sono destinate a salire, se non altro anche a causa della disputa giudiziaria alle porte.

Le prime reazioni della politiche sono della Lega: l'ex sindaco di Cascina adesso europarlamentare Susanna Ceccardi ha definito il video "un’offesa senza precedenti per l’Ateneo e la comunità cittadina. Elena Vizzotto, responsabile Lega Toscana politiche femminili, ha affermato che "il cantante Bello Figo offende tutte le donne in un video".

Non è la prima volta che il rapper viene accusato da parte della destra. È celebre il dibattito 'urlato' tra lui e Alessandra Mussolini, del 2016 durante una trasmissione di Rete4. Anche qui un pezzo nel mirino, dove affermava di non pagare l'affitto in quanto richiedente asilo.

Tutte le notizie di Pisa