Bracconaggio nel Bilancino, rimossi 3 km di reti in due giorni

La Pagina Facebook Tutela acque Toscana raccoglie segnalazioni per tutelare fiumi e laghi nella regione. Diverse le denunce di ritrovamenti di reti per la pesca di frodo nel Bilancino nelle ultime settimane. Una il 6 dicembre, l'altra l'8 dicembre.

Nel primo caso è stata rimossa una rete di circa 1,7 km con all'interno un grosso quantitativo di pesce, in special modo carpe, tutto rilasciato vivo. A fare le dovute segnalazioni, i pescatori. Sul posto volontari e vigili del fuoco hanno lavorato per ore per la rimozione e la liberazione degli esemplari. Appena due giorni dopo sono state trovate altre reti per un totale di 3 km di reti in due giorni. I volontari segnalano un pericolo legato ai siluri e al di bracconaggio Lipoveni (popolazione dedita alla pesca intensiva d'acqua dolce).

