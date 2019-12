Cena di auguri natalizi per il Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico

Cena di auguri natalizi per il nostro Club in unione con il Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico: un charity dinner a favore della Fondazione di Careggi per il progetto "Accademia della Salute della Donna".

Il Rotary infatti da sempre sensibile e attivo nella cura e prevenzione delle malattie (ricordiamo il programma mondiale per combattere la polio ormai al 99% erediticata) non poteva non impegnarsi attivamente a favore della ricerca per la prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie della donna e ha abbracciato con entusiasmo anche questa iniziativa che si ripeterà probabilmente in primavera.

In una location unica dove "a egregie cose il forte animo accendono" in ciascuna/o emerge la voglia di dare del nostro meglio per aiutare la ricerca, perché il diritto alla salute non può prescindere dalla prevenzione.

Concludiamo ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa serata con una frase di G. Vasari: “Deve la storia essere veramente lo specchio della vita umana, non per narrare asciuttamente i casi occorsi a un principe o a una repubblica, ma per avvertire i consigli, i partiti ed i maneggi degli uomini, cagione poi delle felici od infelici azioni."

Fonte: Ratary Club Firenze

