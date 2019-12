Centri Sportivi Invernali con Uisp Empolese Valdelsa

Natale è alle porte, è il momento di rendere speciali le vacanze. La Uisp Empolese Valdelsa anche quest'anno propone i Centri Sportivi Invernali rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. I giorni programmati per lo svolgimento delle attività sono lunedì 23, venerdì 27 e lunedì 30 dicembre e giovedì 2 e venerdì 3 gennaio. I nostri operatori saranno al Palasport Aramini di Empoli, pronti a far giocare e divertire i bambini.

Un ricco programma di attività ludico-sportive che faranno trascorrere loro momenti di crescita e socializzazione. Ai bambini sarà proposto il coinvolgimento in diversi sport in modo da sviluppare e migliorare la conoscenza di sé e degli altri.

L'orario delle attività va dalle 8.00 alle 16.30 ogni giorno. Quest'anno ci sarà anche una novità prevista per la giornata di venerdì 27 dicembre. La mattina, infatti, si svolgerà un'attività speciale a cui parteciperanno anche i bambini seguiti nell'attività di sostegno dalla cooperativa Geos, con la quale Uisp Empoli Valdelsa ha attivato una collaborazione.

Il costo è di 20 euro per l'ingresso giornaliero da pagare al momento dell'iscrizione. Per poter partecipare è necessario il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. Nell'importo è incluso anche il pranzo. È possibile iscriversi recandosi alla sede del comitato territoriale Uisp in via XI Febbraio 28/a ad Empoli. Le iscrizioni, che si sono aperte nei giorni scorsi, si chiuderanno venerdì 20 dicembre.

Fonte: Uisp - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli