Centro Studi 'Ciari', il Comune di Fucecchio cerca 3 candidati per l'assemblea generale

Il Comune di Fucecchio intende procedere alla nomina di 3 propri rappresentanti all'interno dell'assemblea generale del Centro Studi “Bruno Ciari”, di cui è socio. Per la carica non sono previsti emolumenti.

Le persone interessate dovranno far pervenire una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, conforme al modello scaricabile da www.comune.fucecchio.fi.it, in cui si dà atto del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 degli Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende e consorzi, e di non trovarsi nelle altre cause ostative previste dalla legge, anche queste verificabili sulla stessa pagina del sito internet. La dichiarazione di disponibilità può essere trasmessa a mano, o a mezzo posta (raccomandata A/R), indirizzata al Sindaco di Fucecchio, tramite l'Ufficio Protocollo del Comune - Via La Marmora, 34 - 50054 Fucecchio (da lunedì a venerdì ore 9-13 giovedì anche ore 15-18 e sabato ore 9-12), oppure tramite PEC a comune.fucecchio@postacert.toscana.it. I termini per la presentazione sono le ore 13 di mercoledì 18 dicembre se la trasmissione avviene a mano o a mezzo posta (raccomandata A/R), oppure le ore 24 sempre di mercoledì 18 dicembre se la trasmissione avviene via PEC.

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere corredata da un curriculum vitae e da copia di un documento di identità in corso di validità.

