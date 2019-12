Christmas Carols, il 'regalo di Natale' della Pro Loco per i sanminiatesi

"Christmas Carols" è lo spettacolo musicale che la Pro Loco di San Miniato, i Classic Pop e i bambini del Coro Parrocchiale di San Domenico regaleranno ai sanminiatesi in occasione di questo Natale 2019.

Domenica sera, alle ore 21.15, nella splendida cornice della Chiesa di San Domenico, vi aspettiamo per farvi ascoltare le più famose canzoni natalizie di sempre, interpretate magistralmente dal gruppo di Rita Lazzeri e dai piccoli cantori del Coro parrocchiale, per entrare insieme nella magica atmosfera del Natale.

"We are the world", "Jingle Bells Rock", Oh, Happy Day", "Adeste Fideles"... sono solo alcuni dei brani che potrete ascoltare.

Il gruppo musicale dei “Classic Pop” è nato a San Miniato nel 2010 su un progetto dell’insegnante di musica Rita Lazzeri. Alla formazione originaria si sono aggiunti nel tempo altri elementi, facendo sì che lo stesso crescesse musicalmente negli anni fino ad arrivare alla formazione attuale. Il gruppo organizza spettacoli musicali e rassegne canore durante tutto l’arco dell’anno. Esso collabora da diversi anni con l’associazione culturale e sportiva Il Kampino di Ponte a Elsa, nel comune di San Miniato, che ha nel suo scopo sociale l’organizzazione di attività e servizi a favore dell’intera comunità. Vi aspettiamo Domenica sera e vi ricordiamo che è un regalo.

Fonte: Pro Loco San Miniato

Tutte le notizie di San Miniato