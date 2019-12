Il Comune di Prato vince il Premio nazionale 'Animali in Città' 2019 di Legambiente

Il Comune di Prato vincitore del premio “Animali in Città” 2019, promosso da Legambiente. Un riconoscimento che dà lustro a tutta la città, all’impegno dell’amministrazione comunale, e una soddisfazione per me che del Sindaco di Prato sono la Consigliera delegata per le Politiche per gli animali.

Il premio è scaturito a seguito delle valutazioni emerse dall’annuale omonimo rapporto di Legambiente, che si inserisce nel dossier nazionale il quale valuta i dati direttamente forniti dalle pubbliche amministrazioni e , attraverso molti indici , lo sforzo e i risultati raggiunti nelle differenti realtà italiane. La premiazione si terrà venerdì prossimo, 13 dicembre, nella sala della Giunta Comunale di Napoli. Per Prato ritireranno il premio, su espressa delega del sindaco, oltre alla sottoscritta, l’assessore all’ambiente Cristina Sanzò e il dirigente comunale Augusto Bassolino.

Non nascondo per la città tutta l’importanza di questo riconoscimento, che valorizza gli sforzi di questa amministrazione, che riconosce anche come la delega ricevuta abbia non solo avuto un senso, ma abbia contribuito ad un risultato che non può che spingerci tutte e tutti a proseguire ed incrementare il lavoro. Per quanto mi riguarda l’orgoglio del premio non mi farà cambiare carico di lavoro e di impegni, visto che già da anni e non solo a livello locale mi occupo di questi temi. E’ però certamente una risposta a tutti coloro che ritenevano e ritengono questo impegno secondario se non proprio fittizio. In ultimo non posso che ringraziare tutte e tutti coloro che hanno collaborato con l’amministrazione, hanno posto problematiche e soluzioni, insomma la società pratese diffusa. Il premio, attraverso il riconoscimento all’amministrazione comunale, è di tutte e tutti loro.

Gianna Meoni

Consigliera delegata del Sindaco di Prato per le Politiche per gli animali

