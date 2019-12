Concerto di Natale a Fibbiana

Tredicesima edizione dell’annuale rassegna musicale di Natale, che si terrà presso la Chiesa di Fibbiana.

Il concerto avrà luogo domenica 15 dicembre alle ore 16 presso la Chiesa di Fibbiana, e vi parteciperanno le Christmas Voices, la Corale ‘S. Maria’ di Fibbiana, ed il Coro Giovanile ‘Ex Novo’, per una serata all’insegna della gioia del Natale, della musica e dell’amicizia. L’ingresso è libero, e come ogni anno i proventi delle offerte saranno devoluti in beneficenza ad AVSI per la campagna ‘Tende di Natale 2019/2020’.

