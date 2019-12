Concerto di Natale con l'Accademia Musicale Amedeo Bassi

Al via i concerti degli auguri dell’Accademia Musicale “Amedeo Bassi” di Montegufoni, con il pomeriggio musicale di domenica 15 Dicembre alle ore 17.30, presso la Sala Topical di Montespertoli, che vedrà protagoniste la Nuova Filarmonica e la corale “Amedeo Bassi”. Le due formazioni, proporranno un programma che segue le orme del concerto proposto domenica 1 Dicembre al pubblico fiorentino del Teatro Comunale, in occasione del concerto della Filarmonica Leopolda diretta da Massimo Annibali. Sarà musica operistica, quella proposta a Montespertoli domenica pomeriggio, che ricalca idealmente le tappe salienti della storia del melodramma italiano da Rossini a Mascagni, passando per Verdi e Bellini. Le filarmoniche del resto sono state storicamente un importante veicolo di trasmissione della musica colta fra la gente, proprio grazie alle trascrizioni per banda chiunque poteva conoscere i cori delle opere di Verdi come le Sinfonie d’opera di Rossini.

Un evento culturale che vede impegnate molte persone del luogo è inserito nel cartellone delle iniziative dei festeggiamenti natalizi di Montespertoli

'Quest'anno per le festività del Natale abbiamo un ricco programma adatto a tutti. La Nuova Filarmonica e la corale 'Amedeo Bassi' porteranno Montespertoli ad un livello artistico come poche volte è stato visto in questo territorio, proponendoci un programma come quello svolto al Teatro Comunale a Firenze all'inizio di Dicembre. Il mio ringraziamento va quindi a tutte le persone che con impegno e dedizione portano alto il nome di Montespertoli nell'arte e nella cultura. '

Sarà dunque un concerto all’insegna della tradizione, in cui non mancheranno melodie e canti natalizi, quello di domenica a ingresso libero presso la sala Topical di Montespertoli.

Il 22 Dicembre si svolgerà per le vie del centro la sfilata della Banda della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi per augurare Buon Natale.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montespertoli