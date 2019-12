Conferenza su L'Infinito di Leopardi a 200 anni dalla composizione

Le parole e il significato profondo de “L’’infinito'”di Giacomo Leopardi rivivranno sabato 14 dicembre al Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi alle ore 16,15 in occasione di una particolare conferenza organizzata a 200 anni dalla composizione della celebre poesia.

La conferenza è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi, con le Associazioni Atlante Famiglia di Firenze, Armonia di Livorno e Gruppo Incontro di Stabbia.

Come si legge nel sottotitolo della conferenza-sentieri nuovi in un antico labirinto di straordinaria attualità- la rilettura de “L’infinito” è sempre una preziosa occasione di riflessione per indagare sulle domande e le questioni centrali per ogni uomo.

La conferenza inizierà con la declamazione della poesia affidata a Luca Tofanelli. Seguiranno, coordinate da Alessandro Nucci, le relazioni tenute dalla Prof.ssa Gina Loiacono “L’infinito di Leopardi, alla luce della sua speranza” e dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti “Il valore perenne delle riflessioni leopardiane”. Le conclusioni sono invece affidate dal Dr. Fabio Cerboni.

La conferenza è aperta a tutti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

