I dipinti di Mauro Petralli nella saletta di Montopoli dedicata a Marinetta Nazzi

La saletta al piano terra del Palazzo dell’Antica Cancelleria a Montopoli, dedicata lo scorso settembre a Marinetta Nazzi, ospiterà la mostra di pittura di Mauro Petralli, intitolata “Montopoli. Evanescenze e memoria”. «Un appuntamento che avevamo programmato per il periodo natalizio e che, tra pochi giorni, sarà realtà – commenta il sindaco Giovanni Capecchi – grazie ai dipinti di Petralli, inaugureremo nuovamente la saletta dedicata a Marinetta Nazzi, inserita da un paio di mesi nel Sistema museale di Montopoli».

L’artista, Mauro Petralli, è un famoso pittore nato a Montopoli che, qualche mese fa, ha anche realizzato i drappi per il Palio del Cerro di Cerreto Guidi e per la Disfida con l’arco durante la rievocazione storica “Montopoli Medioevo”, durante la quale le sue opere erano già state esposte all’interno del Museo Civico.

«Per l’amministrazione e per tutta la nostra comunità è un grande onore ospitare nuovamente le opere del maestro Petralli – dice Cristina Scali, assessore alla Cultura – questo è un modo per valorizzare la cultura e l’arte del nostro territorio che Marinetta stessa amava e promuoveva quotidianamente con grande impegno».

Un appuntamento culturale, dunque, che arricchirà il centro storico di Montopoli durante le festività natalizie. «La mostra si troverà proprio nel cuore del centro storico – continua Scali – sarà una bella occasione per conoscere dal vivo le opere di un nostro compaesano».

La collezione personale di Petralli, che inaugura la stagione delle esposizioni temporanee nella saletta Marinetta Nazzi, si compone di dipinti che raccontano molto della storia personale dell’artista. «Le opere di Mauro Petralli ci invitano a seguirlo nel suo viaggio intimo e personale a Montopoli, giocato tra realtà e memoria, materialità e sogno – spiega Monica Baldassarri, direttrice scientifica del Museo Civico e del Sistema museale di Montopoli – l’artista ama giocare sulle tonalità dei colori in maniera evanescente, riuscendo a realizzare opere in cui la luce e la consistenza visiva si perdono intorno all’oggettività dei soggetti rappresentati».

Dal titolo della mostra, inoltre, s’intuisce che anche la memoria e il ricordo hanno un ruolo fondamentale nell’arte pittorica di Petralli. «Le sue opere molto spesso toccano le corde della memoria – conclude – che viene trasfigurata nella dimensione onirica».

La mostra, che si aggiunge alle oltre cinquanta che l’artista ha allestito non solo in Italia, sarà inaugurata sabato 14 dicembre in piazza Michele da Montopoli alle ore 16 e sarà visitabile sino al 5 gennaio 2020 ogni sabato e domenica. Questi gli orari: la mattina dalle 9:30 alle 12:30, mentre il pomeriggio dalle 16 alle 19:30. La mostra è visitabile anche su appuntamento, contattando direttamente il 339/6388719.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

