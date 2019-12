Accusato di aver abusato di una 17enne: il tribunale lo assolve

Era accusato di aver abusato di una ragazzina di 17 anni durante una festa nel settembre 2017 in un locale del centro di Firenze, ma il Tribunale di Firenze lo ha assolto. Il ragazzo, uno studente albanese di 23 anni che frequentava l'università nel capoluogo, rischiava 3 anni e 5 mesi di reclusione per violenza sessuale: questa la pena richiesta dal pm. Quest'ultimo ha annunciato che ricorrerà in appello. Secondo l'accusa il ragazzo avrebbe avvicinato la ragazza che aveva bevuto troppo, poi dopo averla baciata l'avrebbe portata in uno stranzino abusando di lei. Il tribunale, però, avrebbe dato ragione al ragazzo che ha sostenuto che non ci sia stato nessun rapporto sessuale.

Tutte le notizie di Firenze